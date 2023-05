Viele Tore und noch mehr Emotionen bei Sieg der Schwazer Handballer gegen Graz

Und spätestens nach dem 40:26-Sieg wurde es in der Osthalle, ebenso sportliche Geburtsstätte wie Heimat des Trios, hoch emotional: Zuerst wurden alle drei als „Men of the match“ in die Handball-Pension geschickt, bevor sich nach einem Abschiedsfilm wohl auch die Härtesten unter der Sonne ein Tränchen aus dem Augenwinkel wischen mussten.