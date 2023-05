Polizei in Peru beschlagnahmt Kokain mit Hakenkreuz-Signatur

In der nordperuanischen Hafenstadt Paita hat die Polizei dutzende mit Hakenkreuzen und dem Namen "Hitler" gekennzeichnete Kokainpakete beschlagnahmt, die für Belgien bestimmt waren. Die 50 Kokain-"Ziegel" mit einem Gewicht von etwa 58 Kilogramm und einem Wert von drei Millionen US-Dollar (2,8 Mio. Euro) wurden von Anti-Drogen-Einheiten in einem Kühlcontainer entdeckt, teilte die Polizei am Freitag mit.