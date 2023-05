Klimakonferenz COP30 findet laut Lula in Brasilien statt

Die UNO-Klimakonferenz COP30 im Jahr 2025 findet laut dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva in der Stadt Belém am Rande des brasilianischen Amazonas-Regenwalds statt. "Ich bin überzeugt, dass es eine großartige Veranstaltung wird", sagte Lula in einem in Onlinediensten veröffentlichten Video. "Die Welt wird die Leute im Bundesstaat Pará lieben", fügte er hinzu.