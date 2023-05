Ein theatraler Weckruf für das große Umdenken

„Antigone am Amazonas“ am Burgtheater: Milo Rau verbindet meisterhaft antike Tragödie und Kapitalismus-Kritik.

Wien – Gleich zweimal in dieser Woche stellten sich anlässlich der Wiener Festwochen Persönlichkeiten mit neuen Arbeiten vor, die die österreichische Kulturszene der kommenden Jahre bereichern werden. Marina Davydova, die designierte Schauspieldirektorin der Salzburger Festspiele, berührte mit ihrer politischen wie persönlichen Russland-Reflexion „Museum der ungezählten Stimmen“, und am vergangenen Donnerstag hielt mit dem Schweizer Theatermacher Milo Rau der zukünftige Intendant der Festwochen Einzug.

Die weite Bühne des Burgtheaters ist mit staubiger Erde bedeckt, Plastikstühle, einige Instrumente, die der Musiker Pablo Casella im Lauf der 100 Minuten zum Klingen bringen wird, ein Kleiderständer mit antikisierenden Kostümen und heutigen Uniformen – mehr wird nicht benötigt. Das „Mehr“ in Form eines filmischen Eintauchens in die bittere Realität und die ebenso bittere Vergangenheit Brasiliens geschieht auf drei immer wieder vom Bühnenhimmel herabfahrenden Leinwänden. Gemeinsam mit Mitgliedern der Landlosenbewegung, darunter überlebende Zeitzeug*innen, werden auf Basis der griechischen Tragödie das am 17. Mai 1996 von der Militärpolizei in Eldorado do Carajás im brasilianischen Bundesstaat Pará begangene Massaker an landlosen Bauern nachgestellt und elementare Fragen über die Verteilung von Macht und Gerechtigkeit formuliert. Bedeutend für Raus Inszenierung ist dieser Chor der kämpfenden Erdenbürger*innen, von ihnen geht ein Teil der großen Kraft dieses Abends aus. Die vier Darstellenden auf der Bühne, neben Pablo Casella Sara De Bosschere und Arne De Tremerie, interagieren mit ihrem Rollen-Selbst im Film, einzig Antigone ist im Video die indigene Aktivistin und Schauspielerin Kay Sara, auf der Bühne Frederico Araujo. Standing Ovations für Regisseur und das Team, verbunden mit Vorfreude auf die Programmgestaltung der Festwochen 2024.