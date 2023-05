Multitasking eines Musketiers

Innsbruck – François Leleux und das Innsbrucker Publikum: Da passt die Chemie, das ist vraiment extraordinaire, wirklich außergewöhnlich, um den Gast aus Frankreich mit ein paar hängen gebliebenen Brocken seiner Muttersprache gleich vorab gehörig zu loben. Beeindrucken wird Monsieur Leleux das eher weniger. Beeindruckend ist aber jenes Gastspiel, sein hierzulande drittes binnen vier Jahren, mit dem der Ausnahme-Oboist und Dirigent beim Symphoniekonzert Donnerstagabend den Innsbrucker Congress beglückt (man kann es kaum anders als leicht geschwollen in Worte fassen).

Johannes Brahms’ „Akademische Festouvertüre“ in c-Moll (op. 80), mit der sich der Romantiker selbst zu einem Ehrendoktorat gratuliert (das vermag halt auch nicht jeder), ist ein schwungvoller Aufgalopp mit Anleihen bei studentischem Jubelgesang in der Art von „Gaudeamus igitur“. Nur eine Lockerungsübung für Leleux am Pult.