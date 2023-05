Mountainbiker prallte in Innsbruck mit Kopf gegen Linienbus und stürzte über Böschung

Innsbruck – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Höhenstraße in Innsbruck ist am Freitagabend ein 62-jähriger Mountainbiker verletzt worden. Der Mann fuhr laut Polizei gegen 18.35 Uhr auf der Straße talwärts, als er in einer Kurve mit einem bergwärts fahrenden Linienbus zusammenprallte. Zunächst streifte der Radfahrer das Fahrzeug, letztlich prallte er mit dem Kopf gegen den Bus und verfing sich an dessen Seitenwand. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte über eine Böschung ins Gebüsch.