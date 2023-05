Ein Ohr am Motorradauspuff: Verein Bikers Voice bietet in Zams Lärmmessungen

Zams – Sie sorgen seit Jahren für hitzige Diskussionen – auch zu Pfingsten dürften wieder zahlreiche Motorräder auf Tirols Straßen unterwegs sein. Für mehr Verständnis zwischen Anrainern und Zweiradfahrern will heute Samstag der Verein Bikers’ Voice werben. Die Wiener Gruppe bietet zu Beginn der Motorradsaison in Zams Standgeräuschmessungen an. Hintergrund sind die 95-Dezibel-Fahrverbote, die seit Mitte April auf Motorradstrecken im Bezirk Reutte und Imst wieder in Kraft sind.