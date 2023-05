Vampirkomödie „Renfield“: Dracula und sein frustrierter Diener

Untot, aber nichts für die Ewigkeit: die Vampirkomödie „Renfield“ mit Nicholas Hoult und Nicolas Cage.

Innsbruck – Die Beziehung von Herr und Knecht ist nicht immer einfach. Erst recht, wenn es um Dracula und seinen Diener Renfield geht. Der Narzissmus eines Hunderte Jahre alten Adeligen ist schwer auszuhalten, und immer nur Blutkonserven auf zwei Beinen heranzuschaffen, wird auch mühsam. Also holt sich Renfield Hilfe in einer Selbsthilfegruppe für toxische Beziehungen. Blöd nur, dass er im Wirtshaus auch noch in Konflikt mit der lokalen Mafia kommt, weil er eine Polizistin rettet.





🎬 Trailer | RENFIELD

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von YouTube (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Regisseur Chris McKay verfilmt mit „Renfield“ eine an sich gute Komödien-Variante des Dracula-Stoffes mit Fokus auf den Diener. Leider ist das Drehbuch mit einer Nebenstory über Gangster und eine Polizistin (Awkwafina) überfrachtet, die ordentlich ablenkt. Das ist schade. Denn gerade die Darstellenden überzeugen in ihren überdrehten Rollen. Nicolas Cage zelebriert als egomanischer Fürst der Finsternis seine Übertreibungskunst mit wunderbarer Maske wie der alte Bela Lugosi. Wirklich viel Raum für diesen Spaß bekommt er in „Renfield“ aber nicht. Im Mittelpunkt steht Nicholas Hoult. Der erweist sich als äußerst wandlungsfähiger Mime mit perfektem komödiantischen Timing. Und Awkwafina spielt ihre entbehrliche Rolle als frustrierte ehrliche Polizistin mit Freude.

Die witzig-übertriebene, blutige Action und ein schön morbides Setting im nächtlichen New Orleans machen diese Horror-Komödie zu einem unterhaltsamen Einmalfilm mit kompakten 93 Minuten, dem kein ewiges Leben beschert sein wird. „Renfield“ liefert so ziemlich das, was er verspricht – aber auch nicht mehr. (maw)