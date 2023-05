25. Auflage des Cordial Cups: Auf den Spuren von Alaba und Adeyemi

Kirchberg – In den Kitzbüheler Alpen steppt ab heute auf 13 Fußballplätzen wieder der Bär. Mit der 25. Auflage des Cordial Cups wird heute eines der größten europäischen Fußball-Nachwuchsturniere angepfiffen. Schon im Zuge der gestrigen Eröffnungsfeier präsentierten die 145 Mannschaften in Kirchberg die zwölf teilnehmenden Nationen. Organisator Hans Grübler hieß einmal mehr unzählige Zukunftshoffnungen willkommen. Die Liste jener Kicker, die einst beim Cordial Cup vorgespielt hatten und anschließend eine große Karriere starteten, ist nämlich lang: ÖFB-Teamkapitän David Alaba und Dortmund-Kicker Karim Adeyemi sind nur zwei von vielen bekannten Namen.

In den drei Altersklassen der Burschen (U11, U13, U15) sowie dem Girls Cup (U15) steigen heute die Gruppenspiele. Morgen geht der Cordial Cup in die heiße Phase. Nach der Zwischenrunde und den Platzierungsspielen werden in den Finalspielen die Sieger-Teams ermittelt – im Livestream auf tt.com können Sie am Sonntag live dabei sein.