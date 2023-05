Zufriedenheit trotz Lohn-Unterschied: Wie Neid vermieden werden kann

Innsbruck – Erfährt Peter, dass Anna – die denselben Job macht – einen höheren Betrag am Lohnzettel stehen hat, so wird er wahrscheinlich unzufrieden sein. Vielleicht wird er etwas unternehmen wollen. Lohntransparenz-Regelungen, die jenen, die für gleiche oder gleichwertige Arbeit weniger verdienen, dabei helfen sollen, sich zu wehren, wirken über Unzufriedenheit. Auch diverse Studien bestätigen: Lohntransparenz macht jene unzufrieden, die unterdurchschnittlich verdienen, während das Wohlbefinden der anderen kaum oder gar nicht steigt. Im Mittel sinkt die Zufriedenheit im Unternehmen also. Dennoch kann Transparenz sinnvoll sein.