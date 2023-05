Von Bewohner erwischt: Einbrecher-Duo schlich sich in Haus in Unterlangkampfen ein

Kufstein – Einbrecher waren in der Nacht auf Donnerstag in Unterlangkampfen am Werk: Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein 56-Jähriger gegen 2.45 Uhr Geräusche in seinem Einfamilienhaus. Als er nachsehen ging, traf er auf zwei Männer, die sofort die Flucht ergriffen.