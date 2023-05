Kleinflugzeug im Salzburger Pinzgau abgestürzt: Zwei Tote

In Bruck an der Glocknerstraße ist am Samstag gegen Mittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die Insassen kamen dabei ums Leben. Laut Angaben der Polizei war die Maschine in Bayern gestartet.

Bruck an der Glocknerstraße – Samstagmittag ist in der Pinzgauer Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße ein Kleinflugzeug abgestürzt, beide Insassen kamen dabei ums Leben. Die Ursache des Unglücks ist ebenso unklar wie die Identität der Toten. Auf APA-Nachfrage sprach die Polizei von einem "Brand und mehreren kleinen Explosionen" am abgestürzten Flugzeug. Am Samstagnachmittag wurde schließlich das Ableben der beiden Insassen bestätigt.