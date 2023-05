Klimaaktivisten in den USA nach Protestaktion in Museum in U-Haft

Washington – In den USA sind zwei Klimaaktivisten wegen einer Protestaktion in einer Kunstausstellung in U-Haft genommen worden. Die beiden werden beschuldigt, in der National Gallery of Art die Vitrine und den Sockel der Skulptur "Kleine 14-jährige Tänzerin" des französischen Künstlers Edgar Degas mit Farbe beschmiert zu haben. Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft wird ihnen Verschwörung zur Begehung einer Straftat gegen die Vereinigten Staaten und Schädigung eines Museums vorgeworfen.