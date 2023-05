Für mehrere Diebstähle verantwortlich: Polizei nahm Einbrecher in Innsbruck fest

Innsbruck – Einen Einbrecher nahm die Polizei am Samstag in Innsbruck fest. Am frühen Morgen, kurz vor 6 Uhr, meldete sich der Besitzer eines Schrebergartens bei den Beamten. In seiner Anlage im Stadtteil Amras würden sich mehrere Personen aufhalten, die mit Einbrüchen in Verbindung stehen könnten.