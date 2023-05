Kanada mühte sich gegen starke Letten ins Finale der Eishockey-WM

Tampere – Kanada steht zum vierten Mal in Folge im Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft. Die Ahornblätter setzten sich am Samstag im Halbfinale in Tampere gegen Co-Gastgeber Lettland mit einem mühevollen 4:2 (0:1,1:1,3:0) durch und wahrten damit die Chance auf den 28. Titel. Im Endspiel am Sonntag (19.20 Uhr) trifft der Rekord-Weltmeister entweder auf die USA oder Deutschland, die im zweiten Semifinale am Samstag (17.20 Uhr) aufeinandertreffen.