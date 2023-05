WSG Tirol verpasst nach Pleite in Wolfsberg das Europacup-Play-off

Mit dem Vorsprung im Rücken hatten die Wolfsberger alles unter Kontrolle und kamen nach dem Seitenwechsel dem dritten Tor einige Male nahe. Ein Freistoß von Mario Leitgeb verfehlte nur knapp das Ziel (49.), Tai Baribo scheiterte an Ozegovic (68.) und Nikolas Veratschnig beförderte den Ball nach einem Solo aus der eigenen Hälfte allein vor Ozegovic am kurzen Eck vorbei (84.). Die WSG machte während der gesamten Partie in der Offensive nur einmal wirklich auf sich aufmerksam - WAC-Goalie Hendrik Bonmann wehrte einen Freistoß von Bror Blume mit den Fingerspitzen an die Latte (70.).