Großeinsatz in Huben wegen gekentertem Kajak: Fahrer rettete sich selbst

Huben – Ein herrenloses Kajak rief am Samstagnachmittag Radfahrer auf den Plan, die das Wassersportgerät zwischen Steinen in der Isel bei Huben entdeckt hatten. Sie alarmierten die Feuerwehr, die daraufhin einen Großeinsatz auslöste. An der Suche war auch die Wasserrettung beteiligt.