Tödlicher Unfall in Weng im Innkreis: Ein Toter und mehrere Verletzte

Weng – Freitagfrüh ist ein 49-jähriger Ungar bei einem Frontalcrash in Weng im Innkreis im Bezirk Braunau ums Leben gekommen. Gemeinsam mit vier Arbeitskollegen war der Mann in einem Transporter mitgefahren, der aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet, wo es zur Kollision mit dem Pkw eines 75-Jährigen kam. Der 49-Jährige erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle, seine Kollegen und die Insassen des anderen Pkw wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.