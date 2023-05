35-Jähriger durch Schüsse in Köln getötet: Verdacht auf Rockermilieu

Köln – Ein 35-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag auf offener Straße in Köln von Angreifern durch Schüsse tödlich verletzt worden. Seine 28-jährige Begleiterin sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Laut Zeugenaussagen sollen mehrere Männer das Pärchen mutmaßlich unvermittelt angegriffen haben und dann geflüchtet sein.