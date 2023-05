Schwerer Unfall im Zillertal: Bewusstloser Lenker aus Autowrack geborgen

Im sogenannten „Märzentunnel“ geriet am Samstag ein 31-Jähriger mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Ein Pkw überschlug sich, dessen drei Insassen konnten sich selbst befreien. Der schwer verletzte 31-Jährige wurde in die Klinik geflogen.

Ried – Im Umfahrungstunnel der Zillertaler Bundesstraße (B169) kam es am Samstag gegen 17.17 Uhr zu einem folgenschweren Unfall mit insgesamt vier Verletzten. Ein 31-Jähriger war in seinem Auto talauswärts unterwegs, als er im sogenannten „Märzentunnel“ plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte der Pkw gegen einen entgegenkommenden Wagen. In diesem befanden sich ein 77-jähiger Lenker sowie zwei weitere Personen.