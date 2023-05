Grundsatzeinigung im Streit über US-Schuldengrenze

Bei den Verhandlungen um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA haben die Verhandlungsführer Medienberichten zufolge einen Durchbruch erzielt und einen Zahlungsausfall der größten Volkswirtschaft der Welt voraussichtlich abgewendet. Die US-Regierung und führende Vertreter aus dem Kongress erreichten demnach am Samstag (Ortszeit) eine vorläufige Einigung. Das Vorhaben muss noch vom Kongress abgesegnet werden.

Die vorläufige Einigung zur Schuldenobergrenze wird laut CNN nun über Nacht von beiden Seiten geprüft. Der führende Republikaner im US-Kongress, Kevin McCarthy, will am Sonntag um 21.10 Uhr (Ortszeit) zu den Medien sprechen, berichtet die New York Times auf Twitter. US-Präsident Joe Biden hatte am Samstagabend unter anderem mit McCarthy telefoniert.