Mindestens ein Toter bei russischen Luftangriffen auf Kiew

Bei schweren Luftangriffen in den frühen Morgenstunden auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach offiziellen Angaben mindestens eine Person getötet worden. "Explosionen in Kiew", teilt der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko am Sonntagfrüh über Telegram mit. Die Luftabwehr schoss demnach mindestens 20 Drohnen ab. Durch herabfallende Teile sei ein 41-jähriger Mann getötet und eine 35-jährige Frau verletzten worden, so Klitschko.