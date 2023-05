Landeshauptmann Haslauer legt sich fest: Stefan Schnöll soll ihm nachfolgen

Wien – Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat offiziell klar gemacht, dass er Wirtschaftslandesrat Stefan Schnöll als Nachfolger haben will: „Ja, das sehe ich so und das ist auch meine Absicht“, meinte er am Samstag in der Ö1-Reihe „Im Journal zu Gast“. Haslauer betonte aber auch, dass das Sache der Parteigremien sei.