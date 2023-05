Saison-Arbeiter: Gerber spricht ich für weitere Öffnung aus

Die Aufstockung um knapp 1000 weitere Saisonarbeitskräfte ist für Tourismus-LR Mario Gerber (VP) ein wichtiges Signal an die Branche und ein Beitrag zur Absicherung der Wertschöpfung in unseren Regionen. „Damit wird auch eine von uns wiederholt geforderte Verbesserung endlich Realität.“ Besonders in der aktuellen Arbeitsmarktsituation schaffe diese Entscheidung eine echte Entlastung für unsere Betriebe.

In Südtirol wird am 22. Oktober der Landtag gewählt, nach vielen Querelen hat sich jetzt die Südtiroler Volkspartei (SVP) auf eine Kandidatenliste geeinigt. Wobei in Südtirol das Vorzugsstimmenprinzip gilt. Landeshauptmann Arno Kompatscher wurde bereits am 19. März zum Spitzenkandidaten gekürt. Hinter Kompatscher kandidiert erwartungsgemäß Parteiobmann Philipp Achammer, Verkehrslandesrat Daniel Alfreider folgt dahinter. Landeshauptmannstellvertreterin Waltraud Deeg geht auf Platz vier in die kommende Landtagswahl. (pn)