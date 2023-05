Autos stießen in Imst zusammen: Drei Personen verletzt

Imst – Drei Verletzte gab es bei einem Unfall am Samstag kurz nach 20 Uhr in Imst. Eine 17-Jährige fuhr mit ihrem Auto von der Unterführung der Bundesstraße kommend in Richtung Osten. In einer Rechtskurve geriet die Probeführerscheinbesitzerin auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß ihr Pkw mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.