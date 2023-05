Hugh Grant klagt Verlag: Telefone abgehört, Detektive auf Schauspieler angesetzt

Der britische Schauspieler geht gegen das Boulevardmedium The Sun vor, weil die Zeitung Journalisten und Detektive auf ihn angesetzt haben und seine Telefonate abgehört haben soll.

London – Ein Londoner Gericht hat am Freitag eine Klage des Schauspielers Hugh Grant gegen den Verlag der britischen Boulevardzeitung The Sun wegen illegaler Informationsbeschaffung zugelassen. Der 62-jährige Grant wirft dem Verlag News Group Newspapers (NGN) vor, Journalisten und Privatdetektive auf ihn angesetzt und sein Telefon abgehört zu haben. Bei einer Voranhörung im April hatte sein Anwalt das Gericht aufgefordert, in dem Fall einen Prozess anzuberaumen. Der Verlag bestreitet die Vorwürfe und forderte den High Court auf, Grants Klage sowie eine ähnliche Klage von Prinz Harry abzuweisen, weil die Frist für die Einreichung der Klagen verstrichen sei.