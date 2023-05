Himmel voller Geigen: Neue Songs von Monika Martin

Monika Martin, die Grazer Schlagerkönigin, feiert auf ihrem neuen Album die Macht der Liebe in all ihren Facetten.

Vierzehn Lieder hat Monika gemeinsam mit einem ausgesuchten Team an Songwritern und Hitgaranten wie Matze Roska (Andreas Gabalier) und Gerd Jakobs (Fantasy) in den vergangenen Monaten in die Welt gesetzt. Und jedes einzelne behandelt den Themenkreis der Liebe, der Zeit und des Lebens in all seinen unterschiedlichen autobiografische­n Aspekten.