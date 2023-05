Stichwahl über Präsidenten in der Türkei: Kilicdaroglu spricht von schweren Bedingungen

Die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei läuft. Die Wahllokale haben bis 16.00 Uhr (MESZ) geöffnet. Vorläufige Ergebnisse werden am Abend erwartet. Die Entwicklungen im Live-Blog:

Istanbul/Ankara – Die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei hat begonnen. Seit Sonntagfrüh 8.00 Uhr Ortszeit (7.00 Uhr MESZ) können Bürger ihre Stimme entweder dem amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan oder seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu geben. Die Wahllokale haben bis Sonntagnachmittag (16.00 Uhr MESZ) geöffnet. Vorläufige Ergebnisse werden am Abend erwartet.

Rund 61 Millionen Menschen sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Türkische Staatsbürger in Österreich haben bereits abgestimmt. Es war hierzulande erneut eine Rekordbeteiligung verbucht worden. Wie die türkische Botschaft in Wien mitteilte, wurden insgesamt 67.726 Stimmen gezählt. Dies entspreche einer Beteiligung von 60,47 Prozent der 112.000 Stimmberechtigten. Im ersten Durchgang hatten 72 Prozent der türkischen Wählerinnen und Wähler in Österreich für Erdogan gestimmt.