Türkei-Stichwahl: Türkei-Stichwahl: Erdogan liegt nach Auszählung der Hälfte der Stimmen vorne

Istanbul/Ankara – In der Stichwahl um das türkische Präsidentenamt liegt Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan laut Wahlbehörde nach Auszählung der Hälfte der Stimmen vorne. Erdogan habe bisher 54,47 Prozent der Stimmen, sagte der Chef der Wahlbehörde Ahmet Yener. Sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu komme auf 45,53 Prozent. 54,60 Prozent der abgegebenen Stimmen seien bisher ausgezählt. Die Staatsagentur Anadolu sah Erdogan nach Auszählung fast aller Stimmzettel mit gut 52 Prozent in Führung.

Rund 61 Millionen Menschen waren in der Türkei zur Abstimmung aufgerufen. Wahlberechtigte in Österreich und anderen Ländern haben bereits abgestimmt. Am Sonntag jährten sich auch die regierungskritischen Gezi-Proteste von 2013.

Erdogan ist seit 20 Jahren an der Macht. Seit der Einführung eines Präsidialsystems 2018 hat er so viel Macht wie nie zuvor. Kritiker befürchten, dass das Land mit rund 85 Millionen Einwohnern vollends in die Autokratie abgleiten könnte, sollte er erneut gewinnen. Kilicdaroglu verspricht, das Land zu demokratisieren. International wird die Abstimmung in dem NATO-Land aufmerksam beobachtet.