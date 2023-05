Vandalenakt am Innsbrucker Leopoldsbrunnen: Neptun-Statue schwer beschädigt

In der Nacht auf Sonntag rissen Unbekannte die Bronzefigur vom Sockel. Die Statue landete im Brunnen, ein Arm und ein Bein brachen ab. Der zweite Arm ist verschwunden.

Innsbruck – Schon wieder wurde der Leopoldbrunnen in Innsbruck Ziel von Vandalen. Dieses Mal wurde die Neptun-Statue schwer beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, rissen der oder die Täter in der Nacht auf Sonntag die Bronzefigur vom Sockel. Die Statue stürzte in den Brunnen. Dabei dürften das rechte Bein und der rechte Arm abgebrochen sein.