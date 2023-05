Preining in Oschersleben nach Strafe DTM-Dritter

Oschersleben – DTM-Pilot Thomas Preining hat sich beim zweiten Saisonlauf in Oschersleben am Sonntag mit Platz drei begnügen müssen. Der Oberösterreicher war im Manthey-Porsche von der Pole Position losgefahren und führte das Rennen als schnellster Mann im Feld lange an, ehe er wegen eines von seiner Crew irregulär ausgeführten Boxenstopps eine Strafe kassierte.