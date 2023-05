Geheimdienstmitarbeiter unter Toten am Lago Maggiore

Vier Personen - zwei Männer und zwei Frauen - sind nach dem Kentern eines Ausflugsschiffs auf dem Lago Maggiore in Norditalien ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handelt es sich um einen 50-jährigen Israeli, um eine Russin - die Partnerin des Kapitäns - und um ein italienisches Ehepaar. Die beiden waren Mitarbeiter des italienischen Geheimdienstes. Sie beteiligten sich am Geburtstag eines Freundes, der das Hausboot zum Feiern organisiert hatte, und waren privat an Bord.