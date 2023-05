Schlägerei in Telfs: Zwei Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert

Zwei Gruppen gerieten in der Nacht auf Montag in Telfs aneinander. Mehrere der Beteiligten wurden verletzt, wegen ihrer zum Teil starken Alkoholisierung konnten sie aber noch nicht einvernommen werden.

Telfs – Was genau bei der Schlägerei in Telfs passiert ist, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Fakt ist: Die Beteiligten waren stark betrunken. So gerieten sich in der Nacht auf Montag zwei Gruppen gegen 3.20 Uhr in die Haare, der Streit ging in eine körperliche Auseinandersetzung über.