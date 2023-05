Fataler Unfall in Bochum: Zwei Autos ausgebrannt, 18-Jährige starb

Bochum – Nach dem Verkehrsunfall mit fünf Autos auf der Autobahn 43 bei Bochum ist eine 18-Jährige an ihren Verletzungen gestorben, weitere 16 Menschen wurden verletzt. Die Frau war nach ersten Erkenntnissen mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und zuerst nach rechts, dann nach links gegen die Leitplanke gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Anschließend kam der Wagen mitten auf der Fahrbahn zum Stehen, wo die nachfolgenden Fahrzeuge gegen das Auto der 18-Jährigen prallten. Warum die Frau von der Fahrbahn abkam, war am Montagmorgen noch unklar.