Unfall mit Tuk-Tuk in Steiermark: Großmutter und Enkelkinder verletzt

Die Großmutter hatte sich gegen 18 Uhr mit den Kindern im Alter von zwei und fünf Jahren auf das Tuk-Tuk gesetzt und fuhr mit ihnen in der Nähe ihres Bauernhofes herum. Die Enkerl saßen am Vordersitz neben ihrer Oma, so die Polizei in einer Aussendung am Montag. Plötzlich verlor die 60-Jährige aus nicht bekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte rund 30 Meter über die Böschung. Sie konnte danach noch ihren Mann alarmieren und dieser rief die Einsatzkräfte. (APA)