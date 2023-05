Plötzlich gab es lauten Knall: 65-Jähriger stürzte in Kundler Kletterhalle in den Tod

Ein fehlendes Sicherungsgerät am Klettergurt wurde einem 65-Jährigen in Kundl zum Verhängnis: Er stürzte ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Kundl – Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Sonntagabend in einer Kletterhalle in Kundl: Dort stürzt ein 65-jähriger Kletterer, der alleine in den verschiedenen Routen mit Selbstsicherung unterwegs war, ab. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.