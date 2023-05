Angeblich Wolf gesehen: Frauen mussten in Kärnten von Berg gerettet werden

Radenthein – Zwei Frauen, die sich am Wochenende am Mirnock im Unteren Drautal in Kärnten auf rund 2000 Meter Seehöhe nachts von einem Tier – möglicherweise einem Wolf – bedroht gefühlt haben, sind von der Crew eines Hubschraubers gerettet und in Sicherheit gebracht worden. Wie die Polizei-Pressestelle am Montag einen Bericht des ORF Kärnten bestätigte, hatten die Wanderinnen am Sonntag am Berg übernachten wollen, dann aber in etwa 200 Meter Entfernung das Wildtier gesehen.