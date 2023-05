Mit Faustschlag zu Boden gestreckt: 34-Jähriger in Lienz schwer verletzt

Lienz – In der Nacht auf Pfingstmontag, zwischen 4 und 4.30 Uhr, wurde ein 34-jähriger Einheimischer vor einem Lokal in Lienz mit einem Faustschlag verletzt. Beim Täter handle es sich um einen jungen Mann aus einer vierköpfigen Männergruppe, die nach dem Faustschlag, der den 34-Jährigen zu Boden streckte, die Flucht ergriff.

Selbständig begab er sich in das Krankenhaus in Lienz, wo eine schwere Verletzung am Unterkiefer festgestellt wurde. Ein Mann, mit dem sich der Einheimische unterhalten hat wird wie folgt beschrieben: rund 20-25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, Einheimischer mit kurzen, dunklen Haaren und bekleidet mit einem hellen T-Shirt.