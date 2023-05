59-jährige Autolenkerin bei Unfall in Pfafflar schwer verletzt

Pfafflar – Bei einem Unfall in Pfafflar wurde Montagmittags eine 59-jährige Deutsche schwer verletzt. Die Frau war mit ihrem Sohn am Beifahrersitz von Imst in Richtung Elmen unterwegs, als das Auto im Bereich der Abzweigung Brandegg über den rechten Fahrbahnrand geriet.