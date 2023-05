Prozess um Handel mit falschen Covid-19-Impfnachweisen

Am Bezirksgericht Meidling wird am Dienstagnachmittag gegen einen 22-jährigen Mann verhandelt, der von September 2021 bis Ende Jänner 2022 in großem Stil falsche Covid-19-Impfnachweise hergestellt und damit einen schwunghaften Handel aufgezogen haben soll. 50 Fakten mit weit mehr als 100 Abnehmern, darunter ein ehemaliger Spitzenpolitiker der FPÖ umfasst die Anklage. Vorgeworfen werden dem Angeklagten Fälschung eines Beweismittels und Urkundenfälschung.