Pistolen-Lieferant des Wien-Attentäters vor Gericht

Am Dienstag wird am Wiener Landesgericht gegen einen 31-jährigen Slowenen verhandelt, der laut Anklage dem Attentäter von Wien Ende September 2020 eine Pistole der Marke Tokarev in die Bundeshauptstadt geliefert hatte. Der Attentäter nahm diese Waffe beim Terror-Anschlag am Abend des 2. November 2020 in die Innenstadt mit, wo er vier Passanten mit einem Sturmgewehr tötete, ehe er von der Polizei erschossen wurde. Auch das Gewehr soll er von dem Slowenen bekommen haben.