„Quo Vadis“-Benefizwanderung: Im Gehen zeigt sich der richtige Weg

Innsbruck – Mitten in der Nacht allein von Innsbruck nach Maria Waldrast aufzubrechen, natürlich auch im Sinne eines spirituellen Aufbruchs, das war für Bischof Reinhold Stecher ein wichtiges Ritual. Diesen Spuren folgend, bittet der Verein „Quo Vadis“ alljährlich zur großen Pilgerwanderung – heuer ist es am Samstag, den 1. Juli, so weit. Wie immer treffen sich die Teilnehmer um 3.30 Uhr zur Morgenagape vor der Jesuitenkirche. Um vier Uhr folgt die spirituelle Einstimmung in der Kirche, für die „Quo Vadis“-Obmann Tony Obergantschnig diesmal Hakon Hirzenberger vom Theaterfestival Steudltenn gewinnen konnte. Begleitet von Klarinettist Helmut Sprenger, wird Hirzenberger ausgewählte Stecher-Zitate vortragen.