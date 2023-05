Auto krachte in Brixlegg gegen Baum: Lenker (21) und vier Jugendliche verletzt

Der 21-Jährige kam in einer scharfen Rechtskurve mit dem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baumstamm. Alle fünf Fahrzeuginsassen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Brixlegg – Zu einem schweren Verkehrsunfall mit fünf Verletzen kam es in der Nacht auf Dienstag in Brixlegg. Ein 21-jähriger Einheimischer fuhr mit dem Auto kurz nach Mitternacht auf der Alpbacher Straße (L5) in Richtung Brixlegg. Im Fahrzeug saßen außerdem noch eine 16-Jährige und ein gleichaltriger Österreicher, sowie zwei 17-jährige deutsche Staatsbürger.