Erfolgsmodell im Strafvollzug: FPÖ will Fußfessel forcieren

Innsbruck– 14.000 Hafttage ersparte das Instrument des elektronisch überwachten Hausarrests letztes Jahr in Tirol. Gegenüber der TT bekräftigte deshalb die Bewährungshilfe Neustart erst am Samstag die Sinnhaftigkeit des alternativen Strafvollzugs. Dem schließt sich die Tiroler FPÖ an und geht noch weiter: „Wir planten noch unter der türkis-blauen Bundesregierung, dass die Fußfessel auf zwei Jahre ausgeweitet wird (derzeit bis zu einer Haftstrafe/Strafrest bis zu einem Jahr). Auch im jetzigen Regierungsprogramm der schwarzgrünen Bundesregierung ist diese Forderung enthalten, bisher wurde die notwendige Gesetzesnovelle aber noch nicht umgesetzt“, äußerte FP-Landesparteiobmann und Rechtsanwalt Markus Abwerzger – und erinnert daran, dass „die Justizanstalten in Österreich räumlich und personell am Limit sind“.