Strenger Kultwirt Edi Haueis servierte seinen letzten Schmarrn

Für Edi Haueis war es der letzte Arbeitstag – für die vielen Stammgäste des legendären Strenger Wirts das Ende einer Ära.

Strengen – „Die Leute sagen nicht, ‚wir gehen in die Post‘, die Leute sagen, ‚wir gehen zum Edi‘“, erklärt Edi Haueis, warum er in den letzten Tagen besonders viele Hände schütteln musste. Der Wirt des Strenger Gasthauses Zur Post ist weit über das Stanzertal hinaus bekannt. Die Nachricht, dass er am Montag seinen letzten Arbeitstag hatte, liegt manchem schwer im Magen. Viele kamen zum Pfiat-di-Sagen. „Es geht zu wie im Affenstall“, schmunzelt er. Seit 1987 schwang Haueis in der Post, die sein Urgroßvater Hanssepp Haueis Ende des 19 Jh. gekauft hatte, den Kochlöffel.





Für viele ist Edi Haueis „legendär“. Berühmt etwa für seinen Kaiserschmarrn. Und zwar deshalb, weil er – wenn einer bestellt wurde – oft aus der Küche stürmte und zur Belustigung aller rief: „Was für Hirschen fressen da an Kaiserschmarrn?“ „Ich bin Alleinkoch und beim Kaiserschmarrn muss ich dabei sein“, erklärt Haueis die Abneigung gegen das Gericht.

Bis zum Bau des Strenger Tunnels floss der gesamte Verkehr über den Arlberg an der Post vorbei. Viele seien bei ihm eingekehrt – Udo Jürgens, Ludwig Hirsch, Hubert von Goisern und der Skirennfahrer Bernhard Russi –, „extra für einen Apfelstrudel“. Die Wichtigsten waren freilich seine Stammgäste, bei denen er sich für ihre langjährige Treue bedanke.

Unglaublich war auch das Arbeitspensum von Haueis. Er stand sieben Tage die Woche, 360 Tage im Jahr in der Küche. Ausgleich fand er frühmorgens in der Jagd, um zehn Uhr band er sich die Schürze um. Harte Jahre erlebte er, als er 2010 in Konkurs ging. Seit 2014 ist er nun Pächter. Die Post wird auch jetzt weitergeführt – aber nicht als Gasthaus, sondern als Posthotel – und hat die ganze Woche (Mo–Mi 16 bis 23 Uhr, Do–So ganztägig bis 23 Uhr) geöffnet.