Großeinsatz im Spital Mödling: Drei Patienten sterben bei Brand, Dutzende evakuiert

Drei Patienten kamen bei dem Brand im Landesklinikum ums Leben. 90 Menschen mussten verlegt werden. Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Mödling – Bei einem Brand im Landesklinikum Mödling sind in der Nacht auf Dienstag drei Patienten gestorben. Die Flammen waren in einem Zimmer im dritten Stock ausgebrochen. Für drei Männer in dem Raum sei jede Hilfe zu spät gekommen, sagte Matthias Hofer, Sprecher der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA). 20 Personen wurden leicht verletzt, rund 90 Patienten mussten verlegt werden. Bundes- und Landeskriminalamt haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.





Kurz vor 1 Uhr war Alarm ausgelöst worden, in einer Aussendung der LGA wurde von "schneller Brandentwicklung" berichtet. Die gesamte Station für Innere Medizin sei verraucht gewesen. Zehn Feuerwehren rückten mit 173 Mitgliedern und 33 Fahrzeugen aus, auch die Betriebs-FF des Landesklinikums stand bei den Löscharbeiten im Einsatz. "Brand aus" wurde kurz vor 3 Uhr gegeben. Bei einer am Dienstag kurzfristig einberaumten Pressekonferenz ortete Werner Hauser, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mödling, eine "belastende Situation, die perfekt gemeistert wurde".

Bei den Verstorbenen handelt es sich laut Polizei um einen 75-Jährigen aus Baden, einen 78-Jährigen aus dem Bezirk Mödling und um einen 81-Jährigen aus dem Bezirk Bruck a. d. Leitha. Die Männer waren in jenem Vierbettzimmer aufhältig, in dem der Brand ausgebrochen ist. Ein weiterer dort stationierter Patient befand sich beim Entstehen der Flammen nicht in dem Raum. "Ihm geht es gut", informierte Claudia Herbst, Ärztliche Direktorin des Landesklinikums Baden-Mödling.

"Durch die gute Zusammenarbeit ist es gelungen, 20 Personen aus der betroffenen Station zu retten", sagte Hofer. Diese waren dem Rauch ausgesetzt und galten zunächst als leicht verletzt. Letztlich wurde bei einer Patientin eine leichte Rauchgasvergiftung festgestellt. Die Frau sei in das Krankenhaus nach Baden gebracht worden, teilte Herbst mit.

Etwa 90 Patienten wurden laut Hofer verlegt – innerhalb des Hauses und an die Landeskliniken-Standorte Baden, Wiener Neustadt sowie Neunkirchen, teilte Hofer mit. Die Brandmelder hätten "in der Sekunde angeschlagen".

Von dem Feuer im dritten Stockwerk waren letztlich auch zwei darunterliegende Bettenstationen betroffen. Selbiges galt für die fünf Operationssäle im ersten Stockwerk. Am (heutigen) Dienstag werde es keinen OP-Betrieb in Mödling geben, sagte Hofer. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Operationssäle so rasch wie möglich wieder benützbar zu machen.

Das Bezirksfeuerwehrkommando Mödling berichtete von hoher Brandintensität im betroffenen Zimmer samt Rauchentwicklung. "Zahlreiche Patienten waren dadurch unmittelbar gefährdet", hieß es in einer Aussendung. Parallel zur Menschenrettung sei die Bekämpfung der Flammen mittels Innen- und Außenangriff vorgenommen worden.

An Ort und Stelle war auch ein Großaufgebot des Roten Kreuzes und des Samariterbunds. In Summe wurden nach Angaben der Helfer 20 Rettungs- sowie vier Notarzteinsatzfahrzeuge aufgeboten, zwei Bezirkseinsatzleiter rückten ebenso aus. Angefordert wurden demnach auch drei Notarzthubschrauber. Das Rote Kreuz war darüber hinaus mit einem Kriseninterventionsteam im Einsatz.

Die betroffene Station wurde gesperrt. Die Brandursache war vorerst unbekannt, Ermittlungen waren in den Mittagsstunden im Gange. Konrad Kogler, Vorstand der LGA, bezeichnete die Ursachenfindung im Rahmen der Pressekonferenz als wichtig, man wolle "bestmöglich reagieren" können. "Heute ist für uns ein Tag der Trauer", sagte Kogler auf das generelle Geschehen bezogen.

Mikl-Leitner: "Unfallhergang lückenlos aufklären"

"Die Ereignisse der letzten Nacht sind erschütternd. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien", betonten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der für die Kliniken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko (beide ÖVP) in einer schriftlichen Stellungnahme. "Nun geht es darum, den Unfallhergang lückenlos aufzuklären. Unser Dank gilt dabei allen Einsatzkräften sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im LK Mödling, die umgehend zur Stelle waren um zu helfen."