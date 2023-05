„Terroristischer Angriff“ auf Moskau: Russland beschuldigt Ukraine nach Drohnenangriff

Moskau – Nach dem Abschuss mehrerer Drohnen über Moskau hat Russland der Ukraine einen "terroristischen Angriff" auf die Hauptstadt vorgeworfen. "Acht Drohnen wurden bei dem Angriff genutzt", erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstag. "Alle Drohnen des Feindes wurden abgeschossen." Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin hatte zuvor berichtet, dass der Angriff "geringe Schäden an mehreren Gebäuden verursacht" habe.

Es war zunächst nicht klar, wer die Drohnen gestartet hat. Erst am Montag hatte Russland einen massiven Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew durchgeführt. In den vergangenen Wochen waren auch russische Freischärler, die von ukrainischen Regierung unterstützt werden, militärisch auf dem Territorium Russlands aktiv. Für Aufsehen sorge dabei das Vordringen in das Gebiet der Grenzstadt Belgorod, die schon in den vergangenen Monaten immer wieder Ziel von Luftangriffen gewesen war. (APA/AFP/Reuters)