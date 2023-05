Aktivisten blockierten Verkehr in Innsbruck-Mitte, im Juni einwöchige Aktion geplant

Klimaaktivisten waren Dienstagfrüh erneut in Innsbruck aktiv: Die Verkehrsblockade war dieses Mal auf Höhe des Kreisverkehrs bei der Olympiastraße. Im Juni soll es eine einwöchige Protestaktion geben.

Innsbruck – Klimaaktivisten der "Letzten Generation" waren Dienstagfrüh erneut in Innsbruck aktiv: Die Verkehrsblockade war dieses Mal auf Höhe des Kreisverkehrs bei der Olympiastraße. In beide Richtungen wurden die Fahrstreifen blockiert, es bildete sich im Frühverkehr schnell ein Rückstau. Gegen 8.30 Uhr machten die Demonstrierenden die Fahrbahn von selbst wieder frei.

Die Aktivisten sorgten mit ihrer Blockade der Anton-Eder-Straße und dem naheliegenden Kreisverkehr für Stau in alle Richtungen. Festgeklebt hat sich dieses Mal aber niemand. Die Teilnehmer forderten erneut ein Tempolimit von 100 km/h auf Österreichs Autobahnen und ein Verbot für neue Öl- und Gas Bohrungen.

Die "Letzte Generation" kündigte am Dienstag an, die Proteste in Tirol auszuweiten, damit Entscheidungsträger:innen endlich die wissenschaftlichen Erkenntnisse und ihre Forderungen ernst nehmen.