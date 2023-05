„Letzte Generation“ kündigt für Juni große Aktion in Tirol an: „Lang, laut, lästig“

Die „Letzte Generation“ kündigte am Dienstag an, die Proteste in Tirol auszuweiten. Mitte Juni sollen eine Woche lang jeden Tag an öffentlichen Plätzen und Straßen in Innsbruck Proteste stattfinden. Es sind auch Sitzproteste mit Ankleben geplant. Weitere Details gab es dazu aber nicht. Nicht nur in Tirol wird es Aktionen geben: Nachdem in Wien vier Wochen lang Proteste stattfanden, sollen diese über alle Bundesländer ausgeweitet werden.