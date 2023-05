Völs – In Völs wurde am Montagabend bzw. in der Nacht auf Dienstag ein Verkaufscontainer aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten einen Tresor, in dem sich Wechselgeld sowie die Tageslosungen des Wochenendes befanden. Der Einbruch ereignete sich zwischen Montag, 17.30 und Dienstag, 3.35 Uhr. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. (TT.com)